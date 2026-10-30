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Viery e il messaggio dopo l'Atalanta: "Continuiamo insieme e lavoriamo per migliorare"
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Viery Fernandes, difensore brasiliano della Fiorentina, ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram nel quale è tornato sul pareggio maturato ieri allo Stadio Artemio Franchi tra i viola e l'Atalanta, con la squadra di Vanoli che dopo aver chiuso sotto 1-0 il primo tempo è riuscita a ribaltare il match con le reti di Njie e Joao Mario salvo poi essere stata ripresa dal bel gol di Zalewski.
"Continuiamo insieme, lavorando per migliorare ogni giorno!", questo il messaggio di positività in vista delle prossime partite del classe 2005.
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