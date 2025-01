HADJAM, Oltre ai viola ci sono anche Inter e Trabzonspor

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Continuano le voci dell'interessamento viola per il terzino Jaouen Hadjam dello Young Boys. Su di lui per, secondo quanto riportato dal portale AfricaFoot, ci sarebbero anche l'Inter e il Trabzonspor. L'offerta più alta, sempre secondo quanto scrive AfricaFoot, è quella dell'Inter che si aggira sui 4,5 milioni (quella della Fiorentina sarebbe di 4). Secondo fonti vicine al club svizzero, la dirigenza avrebbe fissato il prezzo di Jaouen Hadjam a 5 milioni di euro.

L'offerta della Fiorentina avrebbe raffreddato la trattativa. In tutto questo, i nerazzurri hanno colto l'occasione per passare in vantaggio con questa prima offerta che dovrebbe attirare l'attenzione della dirigenza dello Young Boys.