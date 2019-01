GUIDI, Castrovilli arriverà ad alti livelli. Diakhatè...

Il Ct della Nazionale Under 19 ed ex allenatore della Fiorentina Primavera Federico Guidi ha parlato così dei baby viola: “In Italia ci sono tantissimi giovani talenti come Chiesa, Zaniolo, Mancini e tanti altri. Su Zaniolo è stato molto bravo Di Fancesco. Diakhatè? Ha avuto un percorso complicato, vedremo come si comporterà adesso che è arrivato nei calcio dei grandi. Le ultime volte che l’ho visto giocare aveva perso quegli atteggiamenti sbagliati che aveva prima. Castrovilli? In Serie B sta facendo molto bene, è un patrimonio del calcio italiano perché ha tutte le caratteristiche e le potenzialità per giocare in Serie A ad alto livello”.