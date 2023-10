GUENDOUZI, Se giochiamo come sappiamo battiamo chiunque

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Matteo Guendouzi, centrocampista della Lazio, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima del match contro la Fiorentina: "Dobbiamo partire oggi bene perché non abbiamo giocato bene l'ultima e serve partire forte per costruire la nostra fiducia per poter giocare come contro Sassuolo e Atalanta. Se giochiamo in quel modo possiamo battere tante squadre. Dobbiamo essere forti, partire forte e mantenere la concentrazione".

Che partita avete preparato?

"Sappiamo che sarà difficile, giochiamo contro una grande squadra con grandi giocatori e un grandi allenatore, ma dobbiamo concentrarci su di noi e non su di loro, è tutto qui".

Cosa prova in questa nuova esperienza in Italia?

"Mi sento a mio agio sempre di più giorno dopo giorno e settimana dopo settimana. Sto migliorando e imparando tanto da l'allenatore e dalla squadra. Le ultime 67 partite sono state migliori delle prime, serve continuare così e migliorare, faremo buone cose sicuramente".