Gudmundsson sul ritorno in Nazionale: "Emozionato per il futuro, potremo fare grandi cose"

Albert Gudmundsson ha parlato della convocazione in Nazionale arrivata dopo un anno e le vicende legali che lo hanno coinvolto con il giocatore che potrà dunque giocare con l'Islanda la doppia sfida con il Kosovo: "Sono molto emozionato per le prossime settimane e il futuro con la nazionale islandese", afferma l'islandese, come riportato da visir.is. "Penso che abbiamo un gruppo giovane che può arrivare lontano. I giovani giocano già ad un alto livello, giocatori come Orri Stein, Hákon Arnar, Andri Lucas e Ísak Bergmann. Questi giocatori sono davvero promettenti. Adesso abbiamo anche un bravo allenatore. Se riusciamo a lavorare tutti insieme e a far emergere questo spirito vichingo islandese, credo che insieme potremo realizzare grandi cose".

Riguardo all'arrivo di Arnar Gunnlaugsson come ct Gudmundsson aggiunge: "Penso che tutti nella nazionale siano molto contenti che sia stato nominato allenatore della nazionale. Negli ultimi anni Arnar ha fatto grandi cose con il Víkingur Reykjavík, portando il club a un livello successivo. Siamo tutti molto contenti di lui. Il modo in cui vede il calcio e vuole giocarlo, così come la sua mentalità, mi fa pensare che possiamo fare grandi cose".