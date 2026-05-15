Serie A, ecco le designazioni della 37° giornata: Roma-Lazio a Maresca

Oggi alle 13:56
Dopo aver finalmente definito l'orario delle partite del 37esimo turno di Serie A, l'AIA ha divulgato le designazioni arbitrali per la suddetta giornata. Il derby della capitale è affidato a Maresca con Peretti e Perrotti come assistenti, mentre a bordocampo nel ruolo di quarto uomo ci sarà Fabbri. La festa Scudetto dell'Inter contro il Verona già retrocesso sarà diretta nei 90' da Calzavara, mentre le partite della squadre in lotta per salvarsi saranno dirette da La Penna (Sassuolo-Lecce) e Manganiello (Udinese-Cremonese).

Di seguito tutte le designazioni:

COMO – PARMA    h. 12.00

ZUFFERLI
ROSSI C. – LAUDATO
IV:      CREZZINI
VAR:     DI PAOLO
AVAR:      GARIGLIO

GENOA – MILAN     h. 12.00

SOZZA
LO CICERO – CECCONI
IV:      MARCHETTI
VAR:      MAZZOLENI
AVAR:      PAGANESSI

PISA – NAPOLI     h. 12.00

FOURNEAU
PRETI – BIFFI
IV:      GALIPO’
VAR:     MAGGIONI
AVAR:     CAMPLONE

ROMA – LAZIO    h. 12.00

MARESCA
PERETTI – PERROTTI
IV:       FABBRI
VAR:      DI BELLO
AVAR:    ABISSO

INTER – H. VERONA     h. 15.00

CALZAVARA
COSTANZO – PASSERI
IV:     COLLU
VAR:     SANTORO
AVAR:     GIUA

ATALANTA – BOLOGNA     h. 18.00

PERENZONI
GARZELLI – GRASSO
IV:     ZANOTTI
VAR:     PEZZUTO
AVAR:     SERRA

CAGLIARI – TORINO     h. 20.45

ARENA
BERCIGLI – REGATTIERI
IV:     PERRI
VAR:     GHERSINI
AVAR:       PRONTERA

SASSUOLO – LECCE    h. 20.45

LA PENNA
ROSSI L. – FONTEMURATO
IV:       DI MARCO
VAR:     DOVERI
AVAR:     DIONISI

UDINESE – CREMONESE    h. 20.45

MANGANIELLO
BERTI – VECCHI
IV:     FERRIERI CAPUTI
VAR:    MARINI
AVAR:      COSSO