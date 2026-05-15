Serie A, ecco le designazioni della 37° giornata: Roma-Lazio a Maresca
Dopo aver finalmente definito l'orario delle partite del 37esimo turno di Serie A, l'AIA ha divulgato le designazioni arbitrali per la suddetta giornata. Il derby della capitale è affidato a Maresca con Peretti e Perrotti come assistenti, mentre a bordocampo nel ruolo di quarto uomo ci sarà Fabbri. La festa Scudetto dell'Inter contro il Verona già retrocesso sarà diretta nei 90' da Calzavara, mentre le partite della squadre in lotta per salvarsi saranno dirette da La Penna (Sassuolo-Lecce) e Manganiello (Udinese-Cremonese).
Di seguito tutte le designazioni:
COMO – PARMA h. 12.00
ZUFFERLI
ROSSI C. – LAUDATO
IV: CREZZINI
VAR: DI PAOLO
AVAR: GARIGLIO
GENOA – MILAN h. 12.00
SOZZA
LO CICERO – CECCONI
IV: MARCHETTI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: PAGANESSI
PISA – NAPOLI h. 12.00
FOURNEAU
PRETI – BIFFI
IV: GALIPO’
VAR: MAGGIONI
AVAR: CAMPLONE
ROMA – LAZIO h. 12.00
MARESCA
PERETTI – PERROTTI
IV: FABBRI
VAR: DI BELLO
AVAR: ABISSO
INTER – H. VERONA h. 15.00
CALZAVARA
COSTANZO – PASSERI
IV: COLLU
VAR: SANTORO
AVAR: GIUA
ATALANTA – BOLOGNA h. 18.00
PERENZONI
GARZELLI – GRASSO
IV: ZANOTTI
VAR: PEZZUTO
AVAR: SERRA
CAGLIARI – TORINO h. 20.45
ARENA
BERCIGLI – REGATTIERI
IV: PERRI
VAR: GHERSINI
AVAR: PRONTERA
SASSUOLO – LECCE h. 20.45
LA PENNA
ROSSI L. – FONTEMURATO
IV: DI MARCO
VAR: DOVERI
AVAR: DIONISI
UDINESE – CREMONESE h. 20.45
MANGANIELLO
BERTI – VECCHI
IV: FERRIERI CAPUTI
VAR: MARINI
AVAR: COSSO
