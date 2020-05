GRIFO, Ci sono state occasioni per tornare in Italia

Vincenzo Grifo, attaccante del Friburgo, ha concesso una lunga intervista a TuttoMercatoWeb.com. L'italo-tedesco, calcisticamente azzurro e secondo alcune fonti cercato dalla Fiorentina tempo fa, ha parlato di vari temi, soffermandosi anche su futuro e nazionale: "Mi spiace infinitamente per Euro 2020. Ma può essere una possibilità per me, se giocassi bene in Bundesliga. Magari Mancini avrà un pensiero per me".

Mai pensato di tornare in Italia?

"Qualche volta c'è stata occasione. Ora la stagione sta andando benissimo, siamo motivati per ricominciare, avevamo fatto bene le ultime due o tre partite. Ho sempre detto che non si sa mai, se uno è italiano, gioca in Nazionale, è normale che se arrivasse una proposta...".