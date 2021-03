GRAZIANI, Terim? Meglio se tornasse Dunga. FR7...

Queste le dichiarazioni dell'ex attaccante viola, Francesco Graziani, sul futuro di Ribery e non solo: "Io lo terrei chiarendogli, però, che non può essere un titolare fisso. Tuttavia gestendolo in un certo modo potrebbe di certo fare ancora comodo. Piuttosto continuo a non capire perché Callejon non giochi mai, trovo che sia stato penalizzato quest'anno, anche se valutare da fuori non è facile. In quel ruolo il futuro della Fiorentina può essere Sottil. Terim? Se proprio di ritorni bisogna ragionare, preferirei Dunga".