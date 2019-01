GRAZIANI, Pjaca? Ha avuto garanzie o gli piace città

L'ex viola Ciccio Graziani ha parlato della permanenza di Pjaca alla Fiorentina e dell'attacco viola in generale: "Con il Chievo non si può avere paura e devi riproporre il tridente visto con la Sampadoria. Pjaca resta? Se è convinto può significare due cose, o che si trova bene in città o che ha parlato con qualcuno che gli ha promesso di essere più protagonista. Ma non capire che faticherà a giocare in cinque mesi, mi sembra superficiale".