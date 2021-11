GRAVINA, Sorteggio penalizzante. Paura? Solo di noi

Gabriele Gravina, presidente della Figc ha parlato a Sky Sport dei play off che l'Italia dovrà affrontare a marzo per provare a conquistare un posto al Mondiale: "Pensavo che sbagliando due rigori avessimo esaurito il debito col fato, evidentemente non l'abbiamo ancora esaudito. Speriamo che con questo sorteggio penalizzante siamo alla pari con la fortuna. Dovremo giocarci la qualificazioni con queste importantissime partite. Noi dobbiamo aver paura solo di noi stessi. Dobbiamo recuperare il nostro essere speciali e l'equilibrio, la determinazione. Dobbiamo far capire che siamo ancora una volta pronti a dimostrare che siamo campioni non solo d'Europa, ma anche di vita per aver messo insieme l'energie di una famiglia che ha regalato un risultato straordinario, non vorrei macchiare questo percorso di questi ragazzi".