GRAVINA, Riapertura stadi? Ne parleremo a ottobre

Nel corso del dibattito a Camaiore (Lucca) il presidente della Figc Gravina ha parlato anche del tema della possibile riapertura degli stadi: "C'è l'esigenza - ha detto - di restituire ai fruitori l'evento. Ho incontrato il premier giorni fa e abbiamo affrontato il tema. Priorità ora alle scuole, ad ottobre parleremo della questione stadi. Quanto al campionato prendo in considerazione solo il piano A. I Play-off? Qualcuno aveva criticato questa mia idea poi però ha vissuto e visto l'esperienza delle final eight ed è stata celebrata questa soluzione. Forse ho sbagliato a coniare l'espressione play-off, dovevo usare un altro inglesismo. Torno a parlare dell'esigenza di valorizzazione del prodotto: il campionato vive un momento di assuefazione e sappiamo che mancano le risorse. Occorre inventarsi una valorizzazione della competizione, per rendere più appetbile il prodotto. Ci vuole qualcosa che elevi lo spessore della competizione. Sull'ipotesi delle final eight ci si può lavorare"

Risposte attese dal CTS sulla riduzione del numero di tamponi: "Abbiamo chiesto alla politica, del resto il nostro interlocutore è il Governo, di essere sullo stesso livello di tutti gli altri settori sociali e economici del paese. Al Dipartimento dello Sport, al ministro Spadafora abbiamo chiesto di intercedere presso il ministro Speranza per avere dal CTS alcune risposte, nel rispetto delle condizione sanitarie. L'Italia è l'unico paese in Europa con tamponi ogni 4 giorni a cui viene sottoposto tutto il gruppo squadra. Siamo sottoposti a questa forma invasiva che compromette anche le nostre mucose, lo dicono alcuni esperti. Indispensabile a nostro avviso allungare i tempi. Contrariamente a quanto ho letto, non abbiamo avuto ancora risposte dal CTS. Siamo in attesa. Sono fiducioso su una risposta positiva"