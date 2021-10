GRANDI, Inter-Milan: quadro finanziario non chiaro

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, A VENEZIA SETTORE OSPITI VERSO IL SOLD OUT Continua ad andare a gonfie vele la vendita dei biglietti per il settore ospiti in vista della sfida tra Venezia e Fiorentina. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, saranno infatti esauriti i 750 tagliandi a disposizione dei tifosi della Fiorentina che dovrebbero... Continua ad andare a gonfie vele la vendita dei biglietti per il settore ospiti in vista della sfida tra Venezia e Fiorentina. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, saranno infatti esauriti i 750 tagliandi a disposizione dei tifosi della Fiorentina che dovrebbero... NOTIZIE DI FV ITALDONNE, VINCE 3-0: SCHROFFENEGGER IMBATTUTA Finisce 3-0 la partita dell'Italia femminile contro la Croazia, partita valida per le qualificazioni mondiali. I I tre gol sono stati realizzati al 2' da Cernoia e al 9' a Girelli; nella ripresa, al 64', Pirone ha fissato il 3 a 0 definitivo. In... Finisce 3-0 la partita dell'Italia femminile contro la Croazia, partita valida per le qualificazioni mondiali. I I tre gol sono stati realizzati al 2' da Cernoia e al 9' a Girelli; nella ripresa, al 64', Pirone ha fissato il 3 a 0 definitivo. In... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 22 ottobre 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi