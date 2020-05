GOTZE, Dalla Spagna: il Milan è interessato a lui

Nei giorni scorsi il Borussia Dortmund ha ufficializzato l’addio a fine stagione di Mario Gotze. Il tedesco ha il contratto in scadenza a giugno, quindi lascerà il club a costo zero. Secondo quanto riportato da Marca, il futuro del giocatore classe ’92 potrebbe essere al Milan. Non c’è ancora un accordo tra le parti, ma i rossoneri sarebbero molto interessati a Gotze.

Stando all’indiscrezione riferita dal noto quotidiano spagnolo, il centrocampista avrebbe un altro buon motivo per approdare in Italia: sua moglie, infatti, la modella Ann-Kathrin, lavora la maggior parte del suo tempo a Roma e Milano, quindi un trasferimento nel nostro Paese sarebbe conveniente pure per lei. Ma occhio anche alle sirene spagnole. Una cosa è certa: Gotze è consapevole che, a causa della pandemia che ha stravolto tutto, il suo stipendio non potrà essere lo stesso.