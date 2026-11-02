Goretti a Sky: "Paratici ha scelto la strada che nel tempo porterà più benefici"

In diretta su Sky, prima di Sassuolo-Fiorentina, il dt viola Roberto Goretti ha parlato così: "È banale dire che è una partita importante, vista anche la partenza non buona. Dai nuovi acquisti ci aspettiamo impegno e volontà, per diventare squadra il prima possibile e per capire sia il club sia la città dove sono arrivati. Potevamo aspettarci queste difficoltà, l'obiettivo del club è fare in modo che si possa raggiungere un'identità di squadra e di club precisa, sappiamo che ci vuole tempo".

In estate è stata una rivoluzione.

"Quando Paratici ha presentato le strade che si potevano intraprendere, alla fine ha scelto la strada più difficile e rischiosa, ma quella che avrebbe portato negli anni e nei mesi più benefici al club".

C'è ancora fiducia in Vanoli?

"Sicuramente, la società deve sempre avere assoluta fiducia nell'allenatore. Il tecnico è uno snodo determinante per riuscire a costruire qualcosa. È fondamentale non solo la fiducia della società nei suoi confronti, ma anche la fiducia dell'allenatore stesso, che sa quello che deve fare per raggiungere il piano del club".

Oulai e Fagioli possono giocare assieme?

"Questo si vedrà col tempo, e lo dovrà decidere l'allenatore. Intanto bisogna capire bene le caratteristiche di ogni giocatore e capire se ci può essere l'alchimia giusta. Oulai è un calciatore interessante, ha grandi qualità, ma non ha mai giocato in una top league europea e deve quindi mettere dei mattoni. È un ragazzino molto delicato, che deve imparare l'italiano e fare ancora tanti passaggi".