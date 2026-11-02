Bucchioni: "La Juventus tra giovedì e domenica a Firenze capirà molto del suo futuro"

Nel suo editoriale del lunedì per Tuttomercatoweb.com, Enzo Bucchioni ha parlato della vittoria della Juventus contro il Napoli e ha allargato lo sguardo sul calendario bianconero, mettendo il mirino anche sulla sfida alla Fiorentina di questa domenica: "Il 4-4-2 con Alajbegovic a fare l’esterno quando c’era da difendere e il trequartista in fase offensiva, non è bastato a creare, ha dato soltanto un po’ di solidità in più. Anche con le correzioni fatte nella ripresa (3-4-3) la Juve non è mai stata fluida. Ha preso campo per gli infortuni di De Bruyne e Di Lorenzo che hanno tolto personalità al Napoli e poi dominato dopo l’espulsione di Marianucci.

Sicuramente i tre punti toglieranno pressione, daranno maggiore serenità, ma se l’obiettivo è tornare in zona Champions, il lavoro da fare resta enorme e già dai prossimi test prima della sosta, giovedì in Europa Legue con l’Az Alkmaar e domenica con la Fiorentina, si potranno capire molte cose. La cosa più importante sarà vedere se il carattere, la voglia e la personalità in parte ritrovate possano essere davvero un nuovo inizio e potranno dare nuove certezze".