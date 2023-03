GONZALEZ, In campo con l'albiceleste già stasera

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Nella settimana di pausa per le Nazionali si ferma la Fiorentina, ma non si fermano tutti i giocatori viola. Questa sera infatti a mezzanotte e mezza ci sarà la partita tra Argentina e Panama alla quale parteciperà anche l'attaccante viola Nico Gonzalez. I prossimi impegni per i viola in Nazionale saranno domani in Serbia-Lituania alla quale parteciperanno Jovic e Milenkovic, Repubblica Ceca-Polonia dove sarà impegnato Barak e Costa d'Avorio-Comoros dove sarà presente Kouame.