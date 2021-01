GOMEZ, Parte per Siviglia: "Saluto a Bergamo? Dopo"

Il Papu Gomez è pronto a partire per Siviglia e ha lasciato la sua abitazione prima di raggiungere l'aeroporto, fermandosi un attimo fuori dal cancello e rilasciando una brevissima dichiarazione ai media presenti tra cui TMW: "Vado a salutare un paio di persone. Non posso dire niente adesso, ci sarà tempo per parlare", le parole dell'ormai ex nerazzurro che si trasferirà al Siviglia per 5,2 milioni più bonus.