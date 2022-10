GOLLINI, Oggi ritorna dove è stato un protagonista

Ci sarebbe voluto arrivare con uno stato d’animo diverso ma quella di oggi resterà comunque una partita particolare per Pierluigi Gollini. Come riportato da Repubblica il portiere viola ritorna da ex nello stadio che lo ha visto protagonista, con belle pagine scritte sia in Italia che in Europa, e si ritroverà di fronte quel Gasperini che è stato il motivo principale del suo addio all’Atalanta due anni fa: "Non sono andato via per scelta tecnica ma solo per i problemi personali con una persona, mi porterò sempre nel cuore le persone di Bergamo e la famiglia Percassi", disse il giorno della sua presentazione, amplificando la rottura con il suo ex tecnico e brindando alla ripartenza dalla Serie A con la maglia della Fiorentina.