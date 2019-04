GOBBI, Ci eravamo preparati tanto per i viola...

Si pensa solo alla Juve nello spogliatoio del Parma Fc, parola di Massimo Gobbi. Il laterale milanese in conferenza stampa spiega qual’è l’atmosfera che si respira nella squadra: “Per mercoledì ci stiamo preparando bene, dobbiamo fare una grande partita e giochiamo contro una diretta pretendente allo scudetto. Il doppio rinvio non è stato bello perché abbiamo lavorato parecchio in vista sia della Juve che della Fiorentina e dover cambiare allenamenti all’ultimo non è il massimo. Ma siamo pronti: possiamo affrontare il match nel migliore dei modi. Preoccupati dalle tante partite accumulate? No, ci sarà meno tempo per preparare i match ma fino ad ora ci siamo allenati bene. Pensiamo solo alla Juve adesso: per il resto c’è tempo, per affrontare una squadra che vuole vincere lo scudetto invece no: dobbiamo essere pronti per mercoledì e pensare solo a quello. Come affrontare i binaconeri? E’ una squadra con tantissimi giocatori molto forti, non c’è solo Pirlo. Corrono tanto e tengono i ritmi altissimi. Dobbiamo usare le loro stesse armi e limitare così i loro campioni