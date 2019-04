G.MONTI, Allibito dalle accuse a Dainelli

Il comico fiorentino nonchè grande tifoso viola, Gianfranco Monti, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare del presunto coinvolgimento dell'ex capitano della Fiorentina Dario Dainelli, nella partita dello scorso campionato tra Genoa e Lazio: "Quel giorno eravamo tutti a Milano per festeggiare l'addio al celibato di Dario. Quando ho letto le accuse sui giornali sono rimasto allibito. Oltre ad essere un calciatore al quale ho voluto bene come tifoso, è anche un amico. L'ho sentito veramente giù, per lui è stato un fulmine a ciel sereno. Con noi c'erano anche altri ex viola, c'erano Toni, Storari e Montolivo. Siamo stati tutta la notte insieme per festeggiare un amico che si stava per sposare. Fossi in lui chiederei un risarcimento per la lesione dell'immagine. Sinceramente sono schifato da quello che ho letto. Su di lui posso mettere la mano sul fuoco..."