Giudice sportivo, confermata squalifica a Comuzzo e Dumfries: salteranno lunedì San Siro

Sono da poco state ufficializzate le decisioni del giudice sportivo a proposito dell'ultimo turno di campionato. Confermata la giornata di squalifica a Pietro Comuzzo, ammonito domenica in Fiorentina-Genoa e già diffidato. Il centrale viola però, esattamente come Denzel Dumfries, sconterà la squalifica lunedì prossimo, quando Fiorentina e Inter si sfideranno a San Siro per la gara di ritorno. Sia il classe 2005 che l'esterno nerazzurro infatti saranno a disposizione per giovedì sera, quando le due compagini si affronteranno al Franchi per il recupero della partita interrotta lo scorso 1° dicembre, in occasione del malore occorso a Bove. Qua sotto tutte le decisioni del giudice sportivo:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE

FADERA Alieu (Como): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Prima sanzione); per avere inoltre, al 38° del primo tempo, all'atto del provvedimento di ammonizione, rivolto al Direttore di gara espressioni offensive.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MALEH Youssef (Empoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

COMUZZO Pietro (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DE WINTER Koni (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DUMFRIES Denzel Justus (Internazionale): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

KONE Kouadio Emmanue (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).