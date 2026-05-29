Furio Valcareggi: "Non mi preoccupa Grosso ma i tifosi. Vi spiego"

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Furio Valcareggi, procuratore di nota fede viola, ha parlato di Fabio Grosso a Lady Radio: “Il mio assistito Zerbin lo ha avuto come allenatore e me ne ha sempre parlato un gran bene. Pretende molto dai giocatori, è severo, ma sa tenere il gruppo. Inoltre ha delle idee. Mi preoccupano più i tifosi, perché non entusiasmandoli potrebbe essere messo sul banco degli imputati dopo pochi passi falsi.

Invece servirà pazienza, e soprattutto bisognerà vedere che squadra farà Paratici. Vanoli? Ha fatto un ottimo lavoro, ma non capisco come potesse pensare di essere riconfermato. Dopo una stagione del genere, al primo pareggio sarebbe stato massacrato. La cosa migliore per lui è fermarsi e tenersi pronto per la prima occasione di crisi che si creerà in qualche squadra di Serie A”.