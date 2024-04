GILARDINO, Cori tifosi del Genoa? C'è grande affetto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nel corso della conferenza stampa dopo il ko contro la Lazio, il tecnico del Genoa Alberto Gilardino ha parlato anche dei cori di affetto dei tifosi rossoblu nei suoi confronti arrivati dalla Gradinata Nord e non solo: "Come ho sempre detto c’è un grande affetto da parte mia, nei confronti dei tifosi in generale, del nostro popolo - ha dichiarato l'allenatore del Grifone, cercato dalla Fiorentina per la prossima stagione - credo che sia reciproca per quello che abbiamo condiviso fino ad adesso insieme, insieme ai ragazzi, insieme alla squadra, per quello che siamo riusciti a creare, quindi mi ha fatto molto piacere ed emozionare assolutamente".