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Giani: "Oggi servono orgoglio e amore per la maglia. Forza Viola!"

Giani: "Oggi servono orgoglio e amore per la maglia. Forza Viola!"FirenzeViola.it
Oggi alle 11:30News
di Redazione FV

Il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, ha pubblicato un post su Instagram per caricare la Fiorentina in vista della partita contro la Juventus: “Torino, io sono qui per il Salone del Libro, ma il cuore oggi batte forte anche per Firenze. Nella partita più importante dell’anno serve dare tutto: carattere, orgoglio, spirito di squadra e amore per la maglia. Forza Viola, forza ragazzi!”.

Di seguito il post diffuso su Instagram da Giani: