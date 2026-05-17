Social
Giani: "Oggi servono orgoglio e amore per la maglia. Forza Viola!"
FirenzeViola.it
Il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, ha pubblicato un post su Instagram per caricare la Fiorentina in vista della partita contro la Juventus: “Torino, io sono qui per il Salone del Libro, ma il cuore oggi batte forte anche per Firenze. Nella partita più importante dell’anno serve dare tutto: carattere, orgoglio, spirito di squadra e amore per la maglia. Forza Viola, forza ragazzi!”.
Di seguito il post diffuso su Instagram da Giani:
Pubblicità
News
Viola dai un senso alla trasferta di Torino, poi colma la distanza con la tua gente. Le parole di Cardinale un assist per Commisso, il risultato del Como un esempio per tuttidi Tommaso Loreto
Le più lette
3 Viola dai un senso alla trasferta di Torino, poi colma la distanza con la tua gente. Le parole di Cardinale un assist per Commisso, il risultato del Como un esempio per tutti
Copertina
Alberto PolverosiDopo la Juve, sarà tempo di scelte. Questa è la nostra mappa "tecnica" su conferme e cessioni. De Gea e Parisi sì, Dodo no, Mandragora nì, Gudmundsson deve decidere cosa fare da grande
Luca CalamaiKean ha voglia di andarsene. Vanoli resta se non arrivano prime scelte. De Gea o Martinelli: il dubbio c'é. Riproverei con Beltran
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com