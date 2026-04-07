Giaccherini: "La Fiorentina è vicina alla salvezza. Servono 4 punti in teoria"

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L'ex calciatore di Juventus e Napoli, Emanuele Giaccherini, ora opinionista, ha parlato a DAZN della Fiorentina e delle sue chance di salvezza dopo il successo di Verona: "La Fiorentina è ormai vicina alla salvezza. La vittoria di Verona rappresenta un passo fondamentale, quasi decisivo. È un successo pesantissimo, soprattutto per come è arrivato: con una prestazione non brillante, insufficiente sotto molti aspetti, ma comunque capace di portare a casa tre punti fondamentali.

I viola sono saliti a 32 punti e, considerando che la quota salvezza dovrebbe aggirarsi tra i 35 e i 36, basterebbero ancora pochi risultati utili. In teoria serve una vittoria e un pareggio, ma per sicurezza diciamo due successi nelle ultime sette partite. Un obiettivo alla portata, anche alla luce del rendimento recente e degli incroci della prossima giornata, come Cagliari-Cremonese".