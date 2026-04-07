FirenzeViola Infermeria in evoluzione. Vanoli fa la conta: la situazione verso Londra

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La Fiorentina da ieri si allena in vista di una delle partite più importanti della stagione, quella di Selhurst Park contro il Crystal Palace, valida per l'andata dei quarti di finale di Conference League. Un doppio confronto che si concluderà col ritorno del 16 aprile al Franchi e che rappresenta l'ennesimo bivio di una stagione fino a questo momento avara di soddisfazioni.

Fortini out

La buona notizia per Paolo Vanoli potrebbe arrivare dall'infermeria: stracolma per il match contro l'Hellas Verona, potenzialmente meno frequentata in vista della trasferta di Londra. Infatti, se è certo il forfait di Niccolò Fortini, questi due giorni di allenamenti fiorentini, permetteranno di sciogliere le riserve intorno ad altre quattro pedine importanti per il gioco della Fiorentina.

Arriva la cavalleria

Ci sono buone chance per rivedere tra i convocati e potenzialmente in campo i titolari della fascia destra, ovvero Dodo e Parisi. Sul primo la fiducia è alta sia per qualche indizio social da parte del club, sia per le parole del tecnico che aveva parlato di "prudenza" per evitare ricadute ma con ampio margine di recupero per la Conference. Meno certa la situazione dell'esterno mancino, che però sembrava, come il collega, essere sulla via del ritorno in campo, ma anche oggi ha lavorato a parte.

Mandragora scalpita

Rolando Mandragora scalpita per tornare a disposizione e sfrutterà queste ore per completare il percorso che lo dovrebbe riportare tra i convocati proprio per la sfida al Crystal Palace. Ieri è tornato a lavorare in gruppo insieme ai compagni, una buona notizia se si considera l'assenza forzata di Brescianini, non presente nella lista Uefa fornita dalla Fiorentina dopo il mercato di gennaio.

Chi si rivede, forse

Infine Manor Solomon. L'israeliano aveva lavorato insieme ai compagni per tutto il corso della settimana precedente al match del Bentegodi, ma non è stato rischiato. Possibile che, come per Dodo, l'allenatore abbia deciso di evitare rischi in campionato. Il giocatore però non si è allenato ancora in gruppo, proseguendo nel suo programma personalizzato. Probabilmente toccherà ancora a Gudmundsson partire da titolare vista la squalifica in campionato, difficile prevedere se Solomon partirà con il gruppo e se potrà subentrare per mettere minuti nelle gambe per il potenziale ritorno dal 1' nella sfida di lunedì prossimo contro la Lazio.