Galbiati: "Troppi rischi con il Verona. La salvezza non è ancora sicura"

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L'ex difensore della Fiorentina, Roberto Galbiati, ha parlato a Toscana TV commentando il momento della Fiorentina, sottolineando quanto sia fondamentale mantenere alta la concentrazione per la squadra di Vanoli. Ecco le sue dichiarazioni: "Quando l’obiettivo è evitare la retrocessione, anche vittorie così vanno bene. Abbiamo portato a casa tre punti senza meritarli pienamente e questo è ciò che conta. Al Verona sarebbe bastato un attaccante come Djuric per trovare il gol, anche se De Gea si è fatto trovare pronto quando è stato chiamato in causa. Nel calcio è sempre meglio non fare troppi calcoli: la Fiorentina è a quota 32 punti, ma basta un passo falso e si torna subito in mezzo alla lotta, perché ogni giornata riserva sorprese.

Non sono sicuro che quest’anno 37 o 38 punti siano sufficienti per salvarsi. La Fiorentina deve rimanere concentrata, consapevole di non essere ancora al sicuro e continuare a giocare con determinazione. Contro il Verona si è concesso troppo, anche se bisogna considerare le assenze. Inoltre, in questa stagione la squadra ha spesso sofferto contro le squadre più piccole, mentre ha fatto meglio contro le grandi”.