Non solo Fiorentina: su Cancelleri è forte il pressing dell'Olympiacos

Non solo Fiorentina: su Cancelleri è forte il pressing dell'OlympiacosFirenzeViola.it
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Oggi alle 14:05News
di Redazione FV

Concorrenza dalla Grecia e in particolare dall'Olympiacos su Matteo Cancellieri della Lazio, profilo seguito per il ruolo di esterno d'attacco anche dalla Fiorentina. Secondo infatti quanto riportato da Sky Sport, i greci sarebbero fortemente interessati al classe 2002 italiano, che nel corso della stagione appena conclusasi ha collezionato 4 gol e 2 assist in 30 presenze in Serie A con la maglia biancoceleste, eguagliando il suo record di gol in campionato di 4 reti realizzate con l'Empoli nel 23/24.