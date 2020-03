GHIRELLI, Volontà è chiudere campionati regolarmente

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro parla così della situazione attuale sia del Paese che dello sport e della Serie A: "Il calcio italiano deve stare attento, deve capire l'umore del Paese, deve capire che tutto questo ridisegnerà la gerarchia dei valori. È per questo che credo che noi possiamo dare tanto, valorizzare ancora di più la Serie C, che è proprio quel tipo di calcio lì: vicino alla gente, nel quale lo stare insieme è la cosa più importante".

Avete in mente una data ultima per la ripresa, in Serie C? "Noi abbiamo già detto che giocheremmo fino al 29 giugno, proprio perché io vorrei concludere il campionato regolarmente. Ho letto che c'è l'idea di andare anche oltre il 30 giugno, vedremo. Vogliamo chiudere i campionati in maniera regolare, con promozioni e retrocessioni. Per due motivi: da un lato non possiamo dargliela vinta a questo maledetto virus. Dall'altro, non possiamo permetterci che il campionato si chiuda nelle aule dei tribunali. Sarebbe un disastro: la gente pensa alle mascherine e ai ventilatori, noi non possiamo pensare di creare un contenzioso di questo tipo. È una cosa che voglio evitare a tutti i costi: lì davvero ci darebbero un calcio nel sedere. E ce lo saremmo meritato. Il calcio viene già visto come supponente. Ora siamo riusciti a far passare il messaggio che sia qualcosa che fa bene al Paese, non possiamo farlo tornare indietro".