GHIRELLI, Seconde squadre? Viola ci pensano

Una sola squadra Under 23 anche in questa stagione: al di fuori della Juventus, nessun club ha iscritto la propria seconda squadra in Serie C. Sulla questione è intervenuto il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ai microfoni di Raisport: "Io ho incontrato da poco i nuovi proprietari della Fiorentina, sono venuti a trovarmi e loro pensano ad un progetto di seconda squadra collegata allo sviluppo della Nazionale italiana. Credo che la Serie A debba riflettere un attimo: la Juventus deve acquisire intensità, che esattamente quello che deve fare la seconda squadra in Serie C. Ha un terreno per far crescere i giovani. Bisogna lavorare in questa direzione".