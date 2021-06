GEROLIN, Viola-Gattuso situazione imbarazzante

Il dirigente sportivo Manuel Gerolin ha parlato a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, del divorzio tra Gattuso e la Fiorentina, ma non solo. Queste le sue dichiarazioni: "Devono dimostrare di essere una squadra all'altezza, subito alle spalle delle prime. L'organico c'è, purtroppo questa vicenda dell'allenatore dimostra che le società devono stare più attento: al colloquio con Gattuso dovevano intravedere qualcosa. Dovremmo essere lì per capire le parole di Mendes e Gattuso, anche se la situazione è un po' imbarazzante. Da un certo punto di vista il club ha mostrato forza, comunque. Hanno virato su Italiano, che mi sembra un'opzione interessante anche se aveva appena rinnovato. Nessuno si aspettava questa girandola ma è partita: magari queste situazioni possono fortificare per il futuro".

Nico Gonzalez che colpo è?

"Un bel colpo, sono stati spesi tanti soldi per un giocatore forte. Deve dimostrare che la scelta fatta è azzeccata: sulle qualità non ci sono dubbi, speriamo in un ambientamento ottimale con squadra e pubblico così potremo goderne tutti".