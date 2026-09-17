Germania, Klopp su Tresoldi: "Non l'ho chiamato ma non perché abbia scelto l'Italia"

Germania, Klopp su Tresoldi: "Non l'ho chiamato ma non perché abbia scelto l'Italia"FirenzeViola.it
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Oggi alle 15:15News
di Redazione FV

Il nuovo commissario tecnico della Germania, Jürgen Klopp, ha parlato in presentazione del mini ciclo di partite che attendono la nazionale tedesca durante questa sosta e tra i vari temi toccati ha analizzato anche quello legato a Nicolo Tresoldi, escluso dalla sua lista di 44 convocati e convocabile anche dall'Italia: "Il fatto che non sia presente in questo elenco non significa affatto che abbia deciso contro la Germania. O contro l'Italia. Non vogliamo mettere alcuna pressione sui ragazzi, assolutamente nessuna. È un tema delicato e rispetteremo ogni sua decisione senza forzare i tempi"