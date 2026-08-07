Nuovo ingresso nell'ufficio stampa della Fiorentina: Jacopo Simonelli

Nuovo ingresso nell'ufficio stampa della Fiorentina: Jacopo Simonelli
Oggi alle 12:26News
di Redazione FV

La Fiorentina continua a lavorare non solo sul mercato dei calciatori ma anche per inserire alcune nuove professionalità all'interno del Viola Park. Tra queste, nell'ufficio stampa del club arriva un nuovo volto direttamente da Roma: si tratta di Jacopo Simonelli, classe 1993 con alle spalle una lunga collaborazione con la Lazio. Da oggi Simonelli entrerà nello staff della comunicazione della Fiorentina nel ruolo di ufficio stampa a supporto di Arturo Mastronardi e del responsabile Luca Giammarini. 