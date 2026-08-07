FirenzeViola Come giocherebbe oggi la Fiorentina: 4-3-2-1 in attesa dell'esterno sinistro

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Dal 4-3-3 al 4-3-2-1, c'è grande abbondanza sia in difesa che a centrocampo: tocca a Grosso trovare la soluzione per la Fiorentina

Non sarà un compito per Fabio Grosso, allenatore della Fiorentina che si ritroverà in mano in vista della prossima stagione una squadra tutta da modellare. Perché i colpi estivi del ds Paratici stanno facendo sognare i tifosi, poi però toccherà all'allenatore riuscire a trovare i meccanismi giusti per far coesistere tanta qualità ma anche poco equilibrio. A meno che in queste ultime settimane di mercato non arrivino offerte importanti per qualche giocatore, il rischio che ogni domenica resti in panchina qualcuno che può storcere la bocca è concreto, starà dunque a Grosso fare le scelte giuste per lasciare tutti contenti e soprattutto far giocare la squadra al meglio.

Già in difesa c'è grande abbondanza

Ceduto Comuzzo, restano comunque quattro i difensori centrali che possono partire titolari. Viery e Ranieri a sinistra, Dragusin e Pongracic a destra: ognuno ha possibilità di giocare. Così come sulla fascia - in attesa di un eventuale ulteriore rinforzo - sono in tre a giocarsi due maglie con Jimenez che può giocare su entrambe le fasce e Valdepenas e Joao Mario che giocherebbero rispettivamente a sinistra o a destra.

A centrocampo è un grande rebus

Il grattacapo maggiore per Grosso però, almeno se le cose dovessero restare così, è a centrocampo dove c'è veramente sovrabbondanza. Fagioli, Oulai e Atta, ma anche Mandragora, Ndour, Brescianini e Fabbian. Sono sei calciatori a giocarsi tre posti, non sarà semplice prendere ogni volta la scelta giusta. A meno che Atta non possa andare nei due dietro Kean, ma per quello bisognerà ancora aspettare di capire se e quale esterno sinistro arriverà.

L'attacco (per ora) costringe Grosso a due trequartisti

Per il 4-3-3 ci sarà evidentemente ancora bisogno di tempo e soprattutto di almeno un innesto, perché con la rosa attuale è inevitabile che si debba giocare con due trequartisti mobili dietro Kean. Mastantuono, Gudmundsson ed eventualmente Atta sarebbero perfetti per giocare più al centro, nel caso dovesse arrivare un esterno sinistro di ruolo le cose cambieranno.

Questa la probabile formazione della Fiorentina al 7 agosto: