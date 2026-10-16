Di Gennaro sicuro: "La Fiorentina ha un problema vero: c'è sofferenza"

Su Italia 7, nel corso di "30° minuto", parola ad Antonio Di Gennaro. L'ex viola, oggi noto opinionista televisivo, ha detto la sua sulla Fiorentina a poche ore dal match contro il Como: "Mi aspetto un campionato come lo scorso? Sarebbe ancora peggio, visti gli investimenti che sono stati attuati. Il cambio repentino dell’allenatore è dovuto anche alle prestazioni deludenti e a un confronto con Paratici che non può essere stato positivo. La Fiorentina si trova in una condizione di classifica forse peggiore rispetto all’anno scorso, perché l'anno scorso ci era passata, mentre quest’anno ci sta tornando. La sofferenza c’è ancora".

Prosegue: "Quando Vanoli dice che bisogna diventare squadra, tocca un punto importante. Ci sono molti giocatori nuovi e di talento, ma manca la capacità di dare continuità alle prestazioni. Dopo la partita di Genova, dove la squadra, al di là del primo tempo, è mancata in tutto, la classifica può diventare una problematica seria in prospettiva. Una squadra che ha già preso quattordici gol ha un problema vero".