Daniel Maldini torna sull'incidente: "Ho fatto una cavolata e ora la pago"

Daniel Maldini è tornato sull'incidente stradale che lo ha visto protagonista all'alba di domenica 13 settembre. Nei successivi test, l'attaccante del Cagliari fu trovato positivo all'alcoltest e negativo al test per le sostanze stupefacenti: "Ho fatto una cavolata e giustamente pago per quello che ho fatto", ha spiegato a Sky Sport, "però credo sia giusto che io non paghi per cose che non ho fatto.

Adesso si saprà la verità, e la verità si sa. L’importante è che tutto questo sia passato, la mia famiglia è sempre stata al mio fianco e siamo andati avanti, questo è l'importante".