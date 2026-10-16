Riprende la Serie A, alle 20:45 c'è Frosinone-Sassuolo: le formazioni
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Inizia stasera la settima giornata di campionato, con Frosinone-Sassuolo in programma allo Stirpe alle 20:45. Due squadre che stanno divertendo e impressionando in questo avvio di stagione e che stasera proveranno a dare seguito a tutto questo affrontandosi contro. Ecco le formazioni ufficiali:
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Monterisi, Cittadini, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo.
Allenatore: Massimiliano Alvini
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Van der Brempt, Caleta-Car, Odenthal, Doig; Thorstvedt, Matic, Bakola; Berardi, Esposito, Laurienté.
Allenatore: Alberto Aquilani
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