Riprende la Serie A, alle 20:45 c'è Frosinone-Sassuolo: le formazioni

Riprende la Serie A, alle 20:45 c'è Frosinone-Sassuolo: le formazioniFirenzeViola.it
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Ieri alle 20:00News
di Redazione FV

Inizia stasera la settima giornata di campionato, con Frosinone-Sassuolo in programma allo Stirpe alle 20:45. Due squadre che stanno divertendo e impressionando in questo avvio di stagione e che stasera proveranno a dare seguito a tutto questo affrontandosi contro. Ecco le formazioni ufficiali:

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Monterisi, Cittadini, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo.
Allenatore: Massimiliano Alvini

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Van der Brempt, Caleta-Car, Odenthal, Doig; Thorstvedt, Matic, Bakola; Berardi, Esposito, Laurienté.
Allenatore: Alberto Aquilani