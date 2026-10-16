Spettacolo Frosinone: la tripletta di Raimondo regala un 4-2 al Sassuolo
Calcio spettacolo allo Stirpe, dove Frosinone e Sassuolo danno vita a un venerdì sera di puro divertimento. Già il primo tempo vede cinque reti all'attivo, con i ciociari che colpiscono con Calò - su grave ingenuità di Bakola - e i neroverdi che pareggiano dopo poco con Berardi, lanciato da solo in campo aperto. Arriva poi il raddoppio locale con Raimondo, all'inizio della sua serata show che lo vede a segno con una tripletta.
I ragazzi di Aquilani tentano di riaprirla con Thorstvedt, arriva quindi la terza rete di Raimondo che difatti chiude la sfida e fissa il punteggio sul 4-2 finale. Si conclude così una serata magnifica per gli uomini di Alvini, ancora protagonisti di un grande calcio e sorprendentemente al quarto posto (momentaneo) in classifica. Il Sassuolo è undicesimo con 8 punti.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
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