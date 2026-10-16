Gli opinionisti di TMW concordi: "7° turno: tra le big il Como rischia di più"

Dopo il turno di Champions, per Inter, Roma, Napoli e Como c'è da affrontare il settimo turno di Serie A. Ma chi può rischiare di più? Ecco cosa dicono gli opinionisti della radio di Tuttomercatoweb.com.

Stefano Impallomeni: "Saranno partite delicate, non semplici, per tutte".

Daniele Garbo: "Il Como, perchè ha avuto una partita fuori casa. La Fiorentina ha le qualità per metterlo in difficoltà".

Massimo Bonanni: "La Fiorentina potrebbe creare qualche scompiglio in più al Como. Il Napoli invece penso che a Venezia vincerà, cosi come la Roma potrà fare risultato".

Massimo Orlando: "Vedo il Como in grande difficoltà, Firenze è un campo comunque difficile, anche se non va bene. Il Como è cambiato, magari si ritroverà ma sarà dura a Firenze. E poi occhio al Napoli, sarà la prima di Nicola e vorrà fare bene".

Simone Braglia: "Il Como, penso che anche il Napoli non sia sulla buona strada. Anche perchè per stare agganciati serve una vittoria".

Enzo Bucchioni: "Ancora il Como, perché lo abbiamo visto, non ha battuto la Roma in 10. La Fiorentina deve fare risultato. La Roma non credo faccia fatica, così come l'Inter, anche se il rischio Bologna c'è".