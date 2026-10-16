Social X Factor si tinge di viola con il passaggio ai live della band valdarnese

Ieri sera X Factor si è tinto di viola. Ai live vola infatti una band del Valdarno, gli Scraffs, formata da quattro ragazzi cresciuti tra Montevarchi e Figline, ossia Daniel Stephens (basso e voce), Cristian Basile (batteria), Leonardo Randazzo (chitarra) e Dario Aveotti (chitarra). Alla Last Call la band, proponendo “Lonely Boy” dei Black Keys, ha convinto Gabbani a portarli avanti nel percorso. Non ha superato invece l'ultimo scoglio della competizione, nonostante una sedia inizialmente conquistata nella squadra di Jack La Furia, invece la ripolese Giorgia Cappelletti, con il nome di Clarice.

La fede per la Fiorentina di Cristian Basile si nota dalla maglia viola sfoggiata non sul palco, per ora, ma nella foto ricordo con Gabbanoi e gli altri due talenti scelti dal cantante toscano. Fede che si ravvisa anche dal profilo Instagram del batterista che ama provare con maglie della Fiorentina appunto.