Fiorentina femminile, le convocate per il Como: torna Faerge, assenti Catena e Mailia
Quasi al completo per la trasferta contro il Como. La Fiorentina femminile si prepara alla sfida di domani alle ore 15 con tutte le giocatrici rientrate dagli impegni con le rispettive Nazionali e una buona notizia dall’infermeria: Faerge è di nuovo in gruppo, dopo aver smaltito la lesione, e figura nell’elenco delle convocate. Le uniche assenti restano Catena e Mailia: il gruppo viola si avvicina così, forse per la prima volta, alla piena disponibilità.
Questo l’elenco delle 23 convocate dal tecnico Pinones-Arce: Bartalini, Bergsvand, Bettineschi, Bredgaard, Cerrato, Chacon, Cherubini, Correia, Cortes, Faerge, Filangeri, Fiskerstrand, Hurtig, Johansen, Lombardi, Omarsdottir, Orsi, Severini, Snerle, Tortelli, Tryggvadottir, Van der Zanden e Woldvik.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati