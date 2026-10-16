Fiorentina femminile, le convocate per il Como: torna Faerge, assenti Catena e Mailia

Fiorentina femminile, le convocate per il Como: torna Faerge, assenti Catena e MailiaFirenzeViola.it
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Oggi alle 19:20News
di Redazione FV

Quasi al completo per la trasferta contro il Como. La Fiorentina femminile si prepara alla sfida di domani alle ore 15 con tutte le giocatrici rientrate dagli impegni con le rispettive Nazionali e una buona notizia dall’infermeria: Faerge è di nuovo in gruppo, dopo aver smaltito la lesione, e figura nell’elenco delle convocate. Le uniche assenti restano Catena e Mailia: il gruppo viola si avvicina così, forse per la prima volta, alla piena disponibilità.

Questo l’elenco delle 23 convocate dal tecnico Pinones-Arce: Bartalini, Bergsvand, Bettineschi, Bredgaard, Cerrato, Chacon, Cherubini, Correia, Cortes, Faerge, Filangeri, Fiskerstrand, Hurtig, Johansen, Lombardi, Omarsdottir, Orsi, Severini, Snerle, Tortelli, Tryggvadottir, Van der Zanden e Woldvik.