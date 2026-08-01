Gattuso: "Taylor? Chi mi conosce sa che dopo mezz'ora è finito tutto"

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La Lazio questa mattina ha disputato un'amichevole con l'Avellino degli ex Nesta e Pancaro, vincendo per 6-3, risultato nel finale da Taylor finito al centro di polemiche per una discussione con il tecnico Rino Gattuso. Proprio l'allenazione laziale ha parlato del caso: "Il caso Taylor fa parte del gioco, qualcuno si è divertito nel parlarne, chi mi conosce sa qual è il mio stile, dopo mezz'ora è finito tutto".

Sulla gara ha poi commentato: "La squadra sta iniziando a fare quello che voglio, ovvero esser alta, pressare uomo su uomo. Sta migliorando anche la condizione, dobbiamo alzare il livello e sicuramente ci manca qualcosina. Per me è un piacere allenare questo gruppo".

Da ex milanista Gattuso ha rivolto un pensiero anche a Franco Baresi, scomparso ieri: "Quando parlavo con Franco mi mettevo sugli attenti, era una persona che parlava e sorrideva poco ma non sbagliava mai quando lo faceva. Era una leggenda, lo percepivi, ora è andato a far compagnia a tanti altri campioni. Sono d'accordo con chi vuole assegnarli il pallone d'oro alla carriera, ha cambiato il ruolo del libero".