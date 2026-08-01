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Fiorentina già al "Worthersee Stadion": le immagini

Fiorentina già al "Worthersee Stadion": le immagini
Oggi alle 16:36News
di Redazione FV

La Fiorentina è arrivata allo stadio di Klagenfurt, il "Worthersee Stadion", con i giocatori che perlustrano il campo di gioco. Ecco le immagini postate su Instagram dalla Fiorentina stessa. Tra poco le formazioni ufficiali mentre il fischio d'inizio sarà alle 18.