Lazio, le mancate uscite bloccano il mercato: per Cancellieri solo sondaggi

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Il mercato in entrata della Lazio dipende ancora dalle operazioni in uscita. Come riportato dal Corriere dello Sport, prima di poter inserire nuovi elementi nella rosa, il club biancoceleste dovrà prima alleggerire l’organico e liberare risorse economiche. Al momento, però, nessuna delle cessioni in programma sembra vicina alla chiusura.

Tra i principali candidati alla partenza resta Matteo Cancellieri, esterno accostato anche alla Fiorentina. La sua situazione, però, è momentaneamente ferma dopo l’infortunio di Gustav Isaksen, che ha ridotto le soluzioni offensive a disposizione della squadra. Sul classe 2002 hanno raccolto informazioni Celtic, West Ham, Olympiakos e alcune società di Serie A, ma finora si è trattato soltanto di contatti preliminari, senza offerte concrete.