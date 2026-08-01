Ufficiale Il centrocampista della Fiorentina Montenegro in prestito alla Dolomiti Bellunesi

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Il centrocampista classe 2007 della Fiorentina, Luca Montenegro, è stato ceduto in prestito alla Dolomiti Bellunesi, squadra di serie C allenata da Andrea Bonatti e costruita dal direttore sportivo umbro (ex Perugia) Giugliarelli che dunque ben conosce le potenzialità di Montenegro. Ecco il comunicato del club dolomitico:

L'annuncio

"Un campione d’Italia Primavera per il centrocampo della Dolomiti Bellunesi. La società accoglie Luca Montenegro, in prestito dalla Fiorentina: classe 2007, è uno dei profili più interessanti del panorama nazionale, reduce dal titolo tricolore conquistato con la formazione di Daniele Galloppa. Originario di Potenza, Montenegro sboccia nel settore giovanile della Ternana, prima di completare il proprio percorso di crescita sotto il segno del giglio. I numeri raccontano il suo peso nello scacchiere viola: 35 presenze, 3 reti, un assist e, soprattutto, l’inserimento nella Top 11 del campionato Primavera 1, riconoscimento riservato ai migliori interpreti del torneo".

Le dichiarazioni di Montenegro

Sempre sul sito ufficiale arrivano le prime parole. "Ho scelto questa società per la fiducia che hanno riposto in me mister Bonatti, il direttore sportivo Giugliarelli e dell’area tecnica Bertagno. Volevo intraprendere una nuova esperienza e ritengo che questa sia la scelta giusta. Farò tesoro delle esperienze vissute in una stagione in cui sento di essere cresciuto molto, anche sotto il profilo personale. Chiedo a me stesso di contribuire ai risultati della squadra e di migliorarmi il più possibile per fare in modo di costruire una buona carriera".