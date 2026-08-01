Crisi Esposito-Cagliari: il calciatore non si allena, il club medita provvedimenti

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Aria di crisi tra l'attaccante, in passato accostato anche alla Fiorentina, Sebastiano Esposito e il Cagliari. I rapporti erano già freddi dopo la respinta da parte del club di una richiesta di un rinnovo con adeguamento di ingaggio chiesto dall’entourage di Esposito. Il Cagliari però non ha ritenuto necessario un nuovo accordo visto che soltanto un anno fa c'era stato un prolungamento fino al 2030. La situazione sembra però peggiorare a causa delle scelte del giocatore.

Esposito non si allena, il comunicato del Cagliari

Questa mattina infatti il giocatore infatti non si sarebbe presentato agli allenamenti . Per questo motivo il Cagliari ha deciso di non convocarlo per Berlino, dove domani la squadra sarda sosterrà un'amichevole contro l’Union. E ha comunicato di meditare su eventuali provvedimenti, compreso metterlo fuori rosa. Ecco la nota del club rossoblù: "Il Cagliari Calcio informa che Sebastiano Esposito ha lasciato senza autorizzazione il ritiro della Prima squadra a Ponte di Legno. Il calciatore, che al momento non ha fornito al Club motivazioni in merito alla propria decisione, non partirà con la squadra alla volta della Germania per l’amichevole di domenica contro l’Union Berlin. La Società valuterà quanto accaduto e si riserva di adottare i conseguenti provvedimenti".