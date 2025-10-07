Gattuso conferma l'interesse su Tresoldi: lo vuole in coppia con Kean. Occhi anche su Ahanor

Nicolò Tresoldi è un nome che in questo momento per le sue prestazioni sta facendo attivare l'Italia. L'attaccante classe 2001, italiano d'origine visto che è nato a Cagliari, per la sua storia familiare è sbocciato in Germania e all’Hannover, prima di andare a giocare in estate al Club Brugge. Tresoldi con l'Under 21 tedesca ha già segnato 6 gol in 17 presenze e vista l'età, oltre che le doti del ragazzo, non ci si può che aspettare un miglioramento. Il suo doppio passaporto poi stuzzica e non poco l'Italia, con il CT Gattuso e la Federcalcio italiana che vorrebbero provare a scipparlo alla concorrenza tedesca.

Lo stesso tecnico della Nazionale Italiana è andato alla New Balance Arena di Bergamo per assistere al match di Champions League tra l'Atalanta e il Club Brugge, per vedere in azione dal vivo Tresoldi. E stando a quanto riportato da Tuttosport sarebbe stato convinto dalle sue qualità. Tresoldi è infatti ben visto come partner d'attacco di Kean con la maglia azzurra.

In conferenza stampa Gattuso ha confermato l'interesse per lui e sul difensore della Dea classe 2008 Honest Ahanor: "Li ho visti bene - ha detto - Possono avere la possibilità di vestire la maglia azzurra, ne stiamo parlando col presidente e con Buffon. Ci stiamo lavorando, vediamo se si può fare qualcosa".