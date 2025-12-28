Gasperini ferma le voci di mercato su Pisilli: "Improponibile un allontanamento"

Nelle scorse settimane è stato accostato anche alla Fiorentina per il mercato di gennaio, ma per Niccolò Pisilli il futuro dovrebbe essere ancora alla Roma. A sottolinearlo è stato l'allenatore giallorosso in persona, Gian Piero Gasperini, che intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Genoa, ha risposto anche a una domanda sugli interessi di mercato partendo proprio da quello del Genoa per il centrocampista: "Molto, molto interessante. Molto bravo anche nell’immediato, non solo in prospettiva. Ha trovato poco spazio nella Roma grazie a prestazioni di Cristante, Koné ed El Aynaoui. Io ho molta considerazione di Pisilli.

Forse, come per tutti i giovani, sarebbe meglio giocare di più. Se uno può farlo nella Roma, ne sarei contento e me lo auguro per lui. In questo momento però non c’è spazio, diciamo, con tre centrocampisti. Quindi non è assolutamente proponibile un suo allontanamento".