Ci risiamo, dopo Dodo tocca a Castrovilli: minacce alla moglie del giocatore del Bari

Dopo quanto successo in casa Fiorentina con gli insulti e le minacce ricevute dopo la sconfitta di Sassuolo da Dodo e da sua moglie si ripete questa spiacevole situazione anche nei confronti di un altro giocatore ex viola ossia, Gaetano Castrovilli. "Che il cancro vi divori tutti. Che i vostri figli e che tutto ciò che avete muoiano". È questa la vergognosa minaccia ricevuta via Instagram dalla moglie del calciatore del Bari, Rachele Risaliti poche ore dopo la fine di Bari-Avellino terminata 1-1. L’utente che ha scritto ciò, sottolinea Repubblica.it, è Cosmin Florin, con le inaccettabili minacce che sarebbero legate al deludente rendimento dei biancorossi, quintultimi nel campionato di serie B dopo 18 giornate. "Sempre più spesso si leggono commenti o messaggi di questo spessore.

Uno schifo, una vergogna. Il calcio dovrebbe essere un momento ludico e di divertimento, nonostante tutto. Sono veramente triste, amareggiata e schifata da tutto questo. Sappi che denunceremo", questa la presa di posizione della moglie di Castrovilli.