Dragusin in campo 11 mesi dopo: "Mi mancava. 2026? Spero possa essere meglio"

Tornato in campo 11 mesi dopo l'ultima volta a causa di un infortunio al legamento crociato, il difensore del Tottenham al centro di numerose voci di mercato Radu Dragusin ha espresso così la sua soddisfazione anche per la vittoria contro il Crystal Palace: "È stato un lungo viaggio di cambiamento nella mia vita, ma io sono sempre andato avanti. Mi sono stati vicino tante persone nel frattempo: i miei compagni, la mia famiglia e la mia ragazza. So la strada che ho fatto e adesso ho visto la luce alla fine di essa. Non posso descrivere la felicità che ho.

Mi mancavano queste emozioni, mi mancava questa atmosfera, mi mancavano i tifosi, mi mancavano i miei compagni. Insomma, mi mancava il calcio. Per questo sono così felice oggi, soprattutto perché non potevo immaginare ritorno migliore che questo dove abbiamo anche vinto. In questi undici mesi ho imparato ad avere pazienza e a credere in me stesso. Cosa spero per il 2026? Di ritornare in campo per lottare per il posto, speriamo che il 2026 possa essere anche migliore per noi come squadra rispetto al 2025”